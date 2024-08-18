侯友宜率團隊訪花蓮 籲市民前往帶動觀光與就業

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天率市府團隊前往花蓮進行市政交流，他表示，0403地震讓花蓮受創，因此，希望鼓勵新北市民在這段時間能夠前往花蓮，帶動花蓮的觀光與就業。

侯友宜今天上午率團前花蓮進行市政交流，在板橋車站搭車前接受聯訪表示，花蓮在0403大地震以後，不管是在民生、經濟、建設，都受到很嚴重的衝擊，前一段時間因為考慮花蓮正施工及賑災，所以就延後到暑假期間。

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他表示，這次帶著團隊到花蓮去拚經濟，從庶民經濟、農漁業、觀光旅宿業者，來跟花蓮共同交流外，更重要能夠用這樣方式，能夠帶動經濟發展。

他表示，市府之前就有跟花蓮保持非常密切的一個合作，不管是在農漁業及相關的合作事項，雙方都一直保持密切的合作跟聯繫，花蓮有需要任何的協助，新北也都會全力的幫忙。鼓勵市民在這段時間能夠前往花蓮，以帶動花蓮的觀光與就業。（編輯：張銘坤）1130818