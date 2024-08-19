立委郭國文爭取汰換自來水管線 台南官田辦會勘

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨立委郭國文今天針對台南官田區自來水管線問題辦理會勘，除要求自來水公司曾文淨水場二期管線務必10月完工，並盼已爭取到經費的烏山頭至二鎮管線汰換接續進行。

郭國文今天邀請台南市政府水利局、台灣自來水公司等單位前往官田區會勘，針對曾文淨水場二期管線工程及烏山頭至二鎮的管線汰換計畫，向地方民眾說明並聽取意見。

郭國文表示，曾文淨水場二期管線工程完工後，預計能額外提供每天約13萬噸水進入供水系統，成為南科園區及附近民生用水一大來源，是相當重要工程，務必如期於今年10月完工。

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他說，工程進行期間，因下游管線開關有受損情形，管線也因空氣擠壓與地震等影響，出現接頭鬆脫問題，導致於颱風凱米影響期間，造成台1線與周邊住家出現積淹水，並波及到農作物，盼相關單位可進行調查與賠償，自來水公司也已承諾會與相關民眾聯繫、溝通。

郭國文指出，至於烏山頭至二鎮管線汰換已成功爭取到預算，原本的輸水系統是在官田工業區興建時就埋下管線，雖然過去曾陸續更換，但並未進行整體汰換，這次預計汰換管線全長1350公尺，總經費新台幣3925萬元，不只能讓供水更穩定，也可改善整體社區用水安全品質。（編輯：陳仁華）1130819