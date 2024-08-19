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立委郭國文爭取汰換自來水管線 台南官田辦會勘

2024/8/19 18:54（8/19 19:06 更新）
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民進黨立委郭國文（後右）19日針對台南市官田區自來水管線問題辦理會勘，並向地方民眾說明曾文淨水場二期管線及烏山頭至二鎮管線汰換工程。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月19日
民進黨立委郭國文（後右）19日針對台南市官田區自來水管線問題辦理會勘，並向地方民眾說明曾文淨水場二期管線及烏山頭至二鎮管線汰換工程。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨立委郭國文今天針對台南官田區自來水管線問題辦理會勘，除要求自來水公司曾文淨水場二期管線務必10月完工，並盼已爭取到經費的烏山頭至二鎮管線汰換接續進行。

郭國文今天邀請台南市政府水利局、台灣自來水公司等單位前往官田區會勘，針對曾文淨水場二期管線工程及烏山頭至二鎮的管線汰換計畫，向地方民眾說明並聽取意見。

郭國文表示，曾文淨水場二期管線工程完工後，預計能額外提供每天約13萬噸水進入供水系統，成為南科園區及附近民生用水一大來源，是相當重要工程，務必如期於今年10月完工。

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他說，工程進行期間，因下游管線開關有受損情形，管線也因空氣擠壓與地震等影響，出現接頭鬆脫問題，導致於颱風凱米影響期間，造成台1線與周邊住家出現積淹水，並波及到農作物，盼相關單位可進行調查與賠償，自來水公司也已承諾會與相關民眾聯繫、溝通。

郭國文指出，至於烏山頭至二鎮管線汰換已成功爭取到預算，原本的輸水系統是在官田工業區興建時就埋下管線，雖然過去曾陸續更換，但並未進行整體汰換，這次預計汰換管線全長1350公尺，總經費新台幣3925萬元，不只能讓供水更穩定，也可改善整體社區用水安全品質。（編輯：陳仁華）1130819

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