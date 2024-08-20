北市2素食驗出摻葷 涉標示不實最高可罰400萬元

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）維護素食者飲食權益，台北市衛生局前往素食餐廳、市場等地抽驗30件素食產品，結果有2件產品驗出動物性成分。衛生局表示，若涉及包裝標示不實將開罰4萬元到400萬元。

台北市衛生局今天公布最新素食食品抽驗結果，在多家素食餐廳、傳統市場、連鎖超市或批發零售業者等地抽驗的30件產品中，有2件產品檢出動物性成分及植物五辛成分。

依據衛生局公布名冊，2件違規產品分別是在北投中繼市場攤商販售的「小麥藥膳丸」，及松山區張阿姨蔬食的「塔香燒球」，來源廠商皆是嘉義縣「御之軒食品行」。

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衛生局說明，不符規定產品除可依違反食品安全衛生管理法第22條第1項第10款、衛福部食藥署針對素食的標示規定，處製造業者新台幣3萬元至300萬元罰鍰，若有食品包裝標示不實或易生誤解等情形，更可依違反同法第28條第1項規定，開罰4萬元至400萬元。

衛生局提醒素食餐飲店家，為確保產品品質，應慎選合格來源廠商或自主檢驗，並呼籲製作加工業者秉持職業道德良知，作業過程皆要符合素食原則，若食材有添加動物性成分也要標示清楚，勿宣稱素食卻摻葷，避免危害消費者權益。（編輯：張銘坤）1130820