南投宣導人本交通 遊戲繪畫歌唱賽推廣各年齡層

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣人本交通及校園教育宣導系列活動開跑，縣府邀民眾體驗線上網站捕獲吉祥物「這投鹿」，蒐集指定數量可抽好禮，還有繪畫、歌唱比賽盼深化不同年齡層對人本交通的認識。

南投縣政府每年向中央爭取經費，透過提升道路品質計畫、前瞻基礎建設計畫等補助，改善人行環境、通學步道、自行車道、道路景觀等，縣府今天與內政部國土管理署舉辦人本交通及校園教育宣導記者會，並預告10月26日至11月17日在車埕木業展示館辦理全國聯合成果展，呈現各縣市努力建設人本交通環境成果。

南投縣長許淑華表示，感謝中央支持大幅改善縣內交通環境，縣府今年也獲國土署經費補助，除持續執行人本交通建設，也透過深入校園、社區巡迴講座及各項創意競賽，拉近人本交通與大眾距離，從道路工程到觀念教育，共同提升行人環境與推廣人本交通理念。

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縣府表示，今年以多元創意推廣人本交通，如搭載影音設備的行動宣傳車前進校園、社區，也針對不同年齡層推出創意競賽，包含國小著色與繪畫比賽、國中四格漫畫比賽、全齡參加的人本交通主題曲歌唱賽、AR擴增實境遊戲抓寶、闖關體驗縣內人本交通建設成果。

硬體成果包含溪頭園區外、南投市南崗國中、草屯鎮敦和國小、魚池鄉魚池國小、魚池街、竹山鎮竹山國中等處人行道或周邊通學步道改善工程，及南投市無障礙區域型改善計畫、集集鎮中集路道路延長、草屯鎮草溪路人行步道及省府路道路改善工程、信義鄉東埔溫泉區景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫等。（編輯：李淑華）1130821