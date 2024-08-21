傳統醒獅團結合職能治療 衛福部玉里醫院展成果

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）衛福部玉里醫院成立醒獅團，由病情穩定的住民組成，讓病人在復健治療過程中有多元的活動選擇，更在當中找到自信，重拾對生活的希望，展現傳統文化與職能治療結合的成果。

位於花蓮縣玉里鎮的衛生福利部玉里醫院為全國最大的精神醫療機構，現收容約2230名需要長期照顧的慢性精神病患。

玉里醫院今天發布訊息表示，為了促進精神復健與推廣傳統文化，在民國92年時將病情穩定的住民們組成醒獅團，由醫院職能治療科負責規劃、培訓。最初出於好奇心而加入的住民，現已在團隊中建立了深厚的友誼，他們曾經因罹患精神疾病而感到迷失，卻在醒獅團找到了支持彼此的力量。

透過醒獅練習，住民們重新學會了合作、專注和堅持。每一次的排練和表演，都是充滿挑戰與成就的體驗，醒獅已成為他們人生中重要的一部分，為日常生活增添趣味與熱忱。

當年醒獅團隊員們的平均年齡約40歲，隨著隊員有退出、新加入更替，如今醒獅隊的成員平均年齡已55歲，但年齡長並未減少他們的熱情，隊員們依舊充滿活力。

醒獅團成立20多年來，不僅活躍於花蓮的廟會活動，還曾受邀到台北演出。他們的表演讓外界了解到精神病友的熱情與純真，打破了社會對他們的刻板印象。每當演出結束後掌聲響起，大大提升他們的自我價值和成就感，訓練時所流下的汗水也值得了。

為讓醒獅團能夠更專業、系統化的發展，院長簡以嘉特地從花蓮市聘請來自國術世家的徐斌晃擔任教練指導，簡以嘉說：「特地邀請專業的教練，是因為不僅要讓住民們在醒獅團中快樂地復健，還要在專業的知識與技能的薰陶下培養興趣，提供他們安全專業的環境來做訓練。用心照顧好這些住民，一直都是玉里醫院的職責所在。」

玉里醫院指出，徐斌晃從小耳濡目染習得舞獅技藝，民國84年起，便開始致力於指導與傳承這項傳統技藝，曾在花蓮四維高中、海星國小、慈濟小學、慈濟科技大學等多所學校擔任舞獅隊教練，更是亞洲龍師運動聯合會合格的國際教練和裁判。

醫院職能治療師會根據每名學員的精神狀態與個別能力提供專業建議，確保訓練過程順利，徐斌晃與職能治療師共同制定訓練計畫，讓住民重拾自信與成就感，也期待醒獅團活動能成為精神復健與傳統文化結合的典範。（編輯：李淑華）1130821