麝香豬遊蕩竹林交流道 新竹縣動保所尋飼主

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣動物保護防疫所今天說，芎山鄉竹林交流道昨天出現麝香豬遊蕩已移走，因飼主未善盡管理責任可依動保法開罰新台幣3000元至1萬5000元，若飼主7天內未領回開放認養。

新竹縣警察局橫山分局發布新聞稿指出，昨天晚上11時50分許獲報，芎山鄉竹林交流道附近有隻麝香豬在遊蕩，因憂心豬隻會影響交通或造成事故，立即派員到場維護，並疏導現場好奇觀看的民眾和車輛。

警方告訴中央社記者，當下也同時通報新竹縣動物保護及防疫所人員到場協助抓捕，有趣的是這隻麝香豬蹲坐於富林路旁，等待動保處人員到場，將這隻豬移動至保護救援車，過程順利。

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警方表示，目前豬隻由動保處先行帶回，持續尋找飼主中，另民眾飼養寵物應依動物保護法善盡飼主管理責任，若未提供適當飼養場所，致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，將可依道路交通管理處罰條例，處行為人300元至600元以下罰鍰。

新竹縣動物保護防疫所人員告訴中央社記者表示，此豬隻健康狀況良好，情緒穩定，但因身上沒有晶片，目前還未有飼主出面，暫時安置於犬舍內，後續若7天後飼主仍未領回，將開放民眾認養。（編輯：方沛清）1130821