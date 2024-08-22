張善政與國體大會談 邀請李洋合作推動羽球培訓

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市長張善政今天與巴黎奧運羽球男雙金牌得主、國立體育大學副教授李洋等人商討桃園羽球運動未來發展，未來規劃合作推動各級羽球及師資培訓，吸引各方體育好手至桃園發展。

張善政下午在市府與李洋、國立體育大學校長邱炳坤、中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫及桃園市羽球委員會主任委員梁永聰，共同商討桃園羽球運動未來發展。

張善政表示，市府規劃與體育大學及桃園市優秀選手合作推動各級羽球培訓，他也邀請李洋共同進行羽球師資培訓，並致贈李洋「巴黎奧運衛冕金牌紀念公仔」。

張善政也說，會積極挹注師資及器材等資源推動桃園市羽球發展，並與桃園市體育發展基金會合作、媒合企業，提供選手更優質的培訓資源及環境。

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李洋表示，桃園市有許多優秀選手，但大多在大學階段至其他縣市學校就學，未來希望能與各界攜手努力，吸引更多優秀選手至體育大學就讀，促進桃園體育發展。

雙方也針對運動選手生涯輔導、南崁高中體育班招收羽球選手作為高中銜接端、場館設備修繕、舉辦國際賽事、補助選手出國參賽經費、設立運動防護站、深化運動科學服務、媒合國體大與長庚大學提供選手物理治療以及放寬三級學校任教資格，使優秀選手退役後可轉任基層教練等提案進行討論。（編輯：吳協昌）1130822