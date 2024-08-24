台中社區規劃師成果展 以社造扎根在地力量

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市府今天舉辦「112年度台中市社區規劃師成果展」，展現48處獲獎社區改造成果與地景特色，盼透過推動社造，使在地扎根的力量，讓文化更為延續，朝永續發展目標努力。

成果展今天在文化部文化資產園區願景館基地舉辦，展出48處社區改造成果，同時舉行獲獎社區頒獎典禮，台中市都市發展局長李正偉與當地民意代表皆出席。

李正偉接受媒體聯訪時表示，今年的社區改造成果，可看到在地的動人故事與改造亮點，期盼透過社區規劃精神，凝聚居民向心力，更能搭起市府與社區的溝通橋梁。

李正偉說，台中推動社造已走入第23年，希望台中在邁向國際化過程中，可以看到各社區持續成長與茁壯，使在地扎根的力量讓文化更為延續，這也是國際化的根本，希望營造更好的友善環境，朝永續發展目標努力。

都發局說明，成果展以地域性區分成「濱海區」、「山城區」、「都會區」及「屯區」四大區為主軸，匯集5類主題共48處社區營造點，每處社區無不使出渾身解數，以展現當地地景特色。

其中，石岡區萬興社區發展協會以特色自行車架、花卉植栽與步道，獲得適地親合友善環境類金獎，大肚區芳馨文化交流慈善會，以牆面垂直綠化、特色彩繪，獲得生活地景空間敘事類金獎，太平區太平社區發展協會則以竹鐵管、廢輪胎利用等，獲得地方議題產業再造類金獎。

另外，太平區順天天玥管理委員會以昆蟲旅館等特色，獲得永續指標在地實踐類金獎，后里區墩仔腳庄文化創生發展協會以可食、蜜源植栽種植，拿下風土構築青銀共創類金獎。（編輯：郭諭儒）1130824

台中市政府推動「社區規劃師」培力計畫有成，2024年以「台中社區造起來」為主題進行社區環境空間改造，24日並舉辦成果展，呈現48個社區的環境改造成效及31處社區資源展攤，介紹各社區生活特色、資源及文創產品。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日