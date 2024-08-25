本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／以色列襲黎巴嫩真主黨 稱摧毀數以千計火箭發射器
首頁 / 地方

侯友宜表揚百餘環保志工 讓新北成乾淨城市

2024/8/25 17:31（8/25 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市環保局25日舉辦「113年環保英雄表揚大會」，共有124名環保志工獲獎，市長侯友宜（2排左5）出席頒獎，並與現場所有人一起大合照。中央社記者王鴻國攝 113年8月25日
新北市環保局25日舉辦「113年環保英雄表揚大會」，共有124名環保志工獲獎，市長侯友宜（2排左5）出席頒獎，並與現場所有人一起大合照。中央社記者王鴻國攝 113年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市環保局今天舉辦「113年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚熱心環保的124名志工，感謝他們的努力，讓新北連續10年榮獲全國最乾淨城市殊榮。

環保局在市府6樓大禮堂舉辦環保英雄表揚大會，共有124名志工和里長獲獎，連同家人，幾乎把禮堂擠滿，場面熱鬧，市府以影片進行介紹後，侯友宜還和現場所有人一起大合照。

侯友宜表示，新北市連續10年榮獲全國最乾淨城市殊榮，除環保局及清潔隊員們努力維護外，在第一線無私奉獻的里長、志工及民間團體也功不可沒，因為有他們默默付出，才能讓新北市在蛻變成國際級城市過程中，環境品質越來越好。

環保局表示，自民國100年起辦理「環保英雄遴選計畫」，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，至今已表揚3481位環保英雄。

環保局表示，今年特別新增設立青年特別獎，鼓勵年輕世代投入環保事務、發掘地方環保特點。

環保局表示，經過評選團初選與實地查訪後，共選出124名環保英雄，除新莊區雙鳳里的潘素娥及五股區民義里柯美英獲特優獎外，另有20名優等獎、38名甲等獎、3名青年特別獎及61名佳作獎。（編輯：方沛清）1130825

侯友宜
連戰鑽石婚宴未出席 侯友宜：用任何形式表達關心新北淡水辦河祭路祭薦拔祈福大法會 祈合境平安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：