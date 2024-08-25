侯友宜表揚百餘環保志工 讓新北成乾淨城市

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市環保局今天舉辦「113年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚熱心環保的124名志工，感謝他們的努力，讓新北連續10年榮獲全國最乾淨城市殊榮。

環保局在市府6樓大禮堂舉辦環保英雄表揚大會，共有124名志工和里長獲獎，連同家人，幾乎把禮堂擠滿，場面熱鬧，市府以影片進行介紹後，侯友宜還和現場所有人一起大合照。

侯友宜表示，新北市連續10年榮獲全國最乾淨城市殊榮，除環保局及清潔隊員們努力維護外，在第一線無私奉獻的里長、志工及民間團體也功不可沒，因為有他們默默付出，才能讓新北市在蛻變成國際級城市過程中，環境品質越來越好。

環保局表示，自民國100年起辦理「環保英雄遴選計畫」，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，至今已表揚3481位環保英雄。

環保局表示，今年特別新增設立青年特別獎，鼓勵年輕世代投入環保事務、發掘地方環保特點。

環保局表示，經過評選團初選與實地查訪後，共選出124名環保英雄，除新莊區雙鳳里的潘素娥及五股區民義里柯美英獲特優獎外，另有20名優等獎、38名甲等獎、3名青年特別獎及61名佳作獎。（編輯：方沛清）1130825