響應世界自殺防治日 北市盼關注青少年心理健康

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）為喚起大眾重視青少年心理健康，台北市長蔣萬安表示，北市是全國首個成立府級自殺防治統計中心的縣市政府；並提供單一窗口給青少年諮商心理健康，希望減少自殺事件。

北市府今舉辦「無所畏懼，因為有你！2024世界自殺防治日直播記者會」，市長蔣萬安與 HBL明星球員們對談，關注青少年心理健康議題，希望喚起民眾對青少年心理健康的重視。

蔣萬安致詞時表示，青少年面臨課業、人際關係、社交媒體等壓力，當青少年心情鬱悶、感到孤單或焦慮時，家長、親人和朋友應主動積極地關心和傾聽，及早尋求專業的心理諮商意見。

蔣萬安指出，台北市政府是全國首個成立府級自殺防治統計中心的縣市政府，透過衛生局、社會局、教育局和警察局跨局處合作，全力推動自殺防治宣導；今年2月，中正區心理衛生中心正式成立了青少年心理健康諮商門診，提供單一窗口專業諮詢服務。

衛生局表示，根據衛生福利部公布國人死因統計資料顯示，107年自殺死亡率全國為每10萬人口16.4人、北市為每10萬人口13.0人，至110年北市降至每10萬人口11.2人的低點（全國為每10萬人口15.3人），111年回升到每10萬人口13.7人的近年新高點，全國也上升至每10萬人口16.2人。

衛生局說，蔣市府召開府層級自殺防治會、社會安全網等跨局處會議，各單位共同努力下，112年全國自殺死亡率仍在上升的當下（升幅為3%），北市自殺率已有下降趨勢（降幅為5.8%），且是六都中降幅最大的縣市。

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北市府自殺防治中心指出，112年北市整體自殺死亡人數雖有下降，但於24歲以下青少年族群有上升趨勢，今年加強推動青少年心理健康促進活動，包含設置專屬「青少年心理健康門診」、「社區心理諮商門診-青少年諮商診次」等服務。

衛生局提醒，若發現身邊的孩子或家人有因感情因素、人際關係、校園適應等問題造成壓力困擾、情緒低落，可撥打衛福部24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，或北市1999轉8858「幫幫我吧」諮詢專線，由專業人員給予傾聽、關懷與陪伴。（編輯：張銘坤）1130826