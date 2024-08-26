告別臭屎味 新北57處公有停車場污水接管完成

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市水利局今天表示，早期停車場大多採用化糞池或自設污水處理設施，使得民眾停車時都會聞到一股屎臭味，目前已完成57處公有停車場污水接管，徹底解決化糞池發臭問題。

水利局發布新聞稿表示，公有停車場為市府交通局管理，由於都市發展較早，早期停車場大多採用化糞池或自設污水處理設施。

水利局表示，民眾去停車場停車時都會聞到一股屎臭味，尤其是越靠近化糞池人孔蓋附近越臭，甚至蚊蟲滿佈貼在地上。

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水利局表示，為利改善停車環境，交通局自110年起委託水利局辦理污水接管工程，將停車場內的公共廁所納入公共污水下水道，目前57處公有路外停車場都已全數接管完成。

水利局表示，污水接管後，化糞池及污水處理設備也廢除，不僅可有效減少孳生病媒蚊及臭味問題，也降低了停車場維護管理成本，讓民眾停車或牽車時，不用再忍受臭味而急忙離開。（編輯：張銘坤）1130826