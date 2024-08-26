小學生烈日跑樓梯惹議 竹市府：校隊培訓教練皆陪同

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）有民眾說，多名東門國小學生日前在烈日下繞圈跑樓梯，憂心學生身體狀況，竹市府今天說，學生進行籃球校隊培訓，當時有教練陪同與指導，隨時注意學生身體狀況。

有民眾在臉書社團新竹爆料公社貼文指出，在8月20日約下午1時多許，當時天氣炎熱，她因剛好路過東門國小卻發現多名學生繞圈跑樓梯，擔心是否遭體罰，經現場觀察10分鐘後，學生從跑變成走，也憂心學生身體狀況。

不少民眾對此貼文留言表示，跑沒關係，因練田徑也會進行相關類似訓練，只不過天氣炎熱，教練與教師都應多注意氣溫與濕度，避免孩子因訓練受傷；另也有民眾認為，應是田徑隊練習，他的孩子也曾這樣練習。

對此新竹市教育處今天提供文字指出，東門國小在8月5日至8月23日辦籃球校隊培訓，事前也已通知家長要配合與注意的相關情形。

教育處說，8月20日的下午時段，是由教練陪同現場指導個別學生進行爬梯訓練，藉以鍛鍊學生的下肢肌力，學生參與鍛鍊過程提升體能，教師從旁提醒學生適時補充水分並即時關注學童身體狀況。（編輯：張銘坤）1130826