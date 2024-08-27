新北蘆洲圖書分館開學季活動 扛神將、訪湧蓮寺

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（中央社記者高華謙新北27日電）8月30日將開學，新北市立圖書館蘆洲分館結合在地獨特神將文化推出開學季活動，讓孩子體驗扛神將、走訪百年湧蓮寺，國寶級畫師莊武男也將帶孩子彩繪專屬祥龍筆袋。

新北市立圖書館館長王錦華今天透過新聞稿表示，暑假將結束，為讓孩子在最短時間內調整好學習狀態，蘆洲分館「在地知識學專區」結合蘆洲神將與廟宇文化，規劃「蘆尚神氣」開學季活動，帶孩子透過閱讀認識地方宗教文化資產。

王錦華說，除了體驗日常生活難以接觸到的小神將操作，也會走讀廟宇，祈願神明加持護佑，增長智慧、學業順利；還有自製專屬筆袋，除了認識傳統彩繪，也祝福孩子在新學期有更多新學習、新體驗。

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新北市立圖書館說，蘆洲分館「蘆尚神氣」系列活動包括9月7日「小神將體驗」，小朋友將變身神將腳，親自操弄神將，體驗蘆洲特有神將文化；9月14日「尋訪湧蓮寺祭祀圈文化」走訪蘆洲重要信仰中心湧蓮寺，祈求神明庇佑，新學期學業順利。

9月15日「國寶彩繪親子工作坊」，由被譽為「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男教授學子彩繪祥龍筆袋。另外還有「神應援．開學趣」書展，精選適合重返校園閱讀的好書，讓父母可以陪孩子閱讀收心。參加活動還能集點換好禮。（編輯：李錫璋）1130827