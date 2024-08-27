新北推銷文旦柚 唐氏症基金會採用果肉製作月餅

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北文旦柚上市，唐氏症基金會副執行長朱貽莊今天表示，基金會今年推出多款中秋禮盒，並採用新北香甜Q彈的文旦果肉配上月餅，透過結合新北農產製作產品，落實農業ESG計畫。

新北市政府今天舉行文旦柚上市記者會，八里區農會理事長蔡秋煌表示，9月7日、8日將在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦文旦柚展售會，協助農民推廣文旦柚、蜂蜜、有機甘藷、涼拌筍、茶、蔬果等農產品。

出席記者會的朱貽莊表示，八里區農會積極參與農業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）計畫，文旦柚加工品銷售收益的2%將捐贈予唐氏症基金會。基金會也推出多款中秋禮盒，包裝採用環保包材，文旦果肉配上月餅更是絕配。

朱貽莊接受中央社記者訪問表示，結合生活是基金會手作體驗館成立初衷，3年前研發手作餅乾時，結合新北在地的金山紫薯融入餅乾，今年平溪農會與基金會合作推出鹹口味珠蔥餅乾，讓農會推廣ESG可以與基金會合作。

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朱貽莊說，基金會也與「喜願共和國」合作，使用契作小麥作為餅乾原料、並利用台灣生產的馬鈴薯製作洋芋片，這是唐氏症基金會的核心精神，盼透過庇護工場的唐寶寶在手作體驗館的手作體驗、導覽，也與在地農業合作，落實健康、友善、環保、永續4大主軸，讓善的循環更永續。

八里區農會推廣部主任黃梓雄說，全台文旦柚的產區第一大為台南麻豆，其次為花蓮瑞穗，新北八里為第三大產區，八里擁有好的日照、土質、海風鈉離子的環境優勢，出產文旦柚果肉紮實、口感酸甜比恰到好處，有「南麻豆、北八里」美譽。（編輯：李錫璋）1130827