本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
首頁 / 地方

台南台語月9/7起跑 復古派對市集讓台語融入日常

2024/8/27 15:22（8/27 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2024台南台語月」將自9月7日正式起跑，以「台語起磅」為主題，台南市政府共規畫「開幕復古派對市集」等5大系列、逾20場活動，盼帶出台語在台南的豐富生命力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月27日
「2024台南台語月」將自9月7日正式起跑，以「台語起磅」為主題，台南市政府共規畫「開幕復古派對市集」等5大系列、逾20場活動，盼帶出台語在台南的豐富生命力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市副市長葉澤山今天宣布，2024年台南台語月9月7日起跑，為期16天，以「台語起磅」為主題，規劃「開幕復古派對市集」等五大系列逾20場活動，讓台語融入日常。

葉澤山今天在2024台南台語月宣告記者會指出，台南作為台灣文化重鎮，推廣保存台語文化責無旁貸，持續透過各類型母語推廣活動，讓民眾了解關心母語保存與傳承。

葉澤山表示，台南台語月今年邁入第6年，也是全台第一個以「語言文化」為主題的藝文活動；今年主題是「台語起磅（khí-pōng）」，透過系列活動規劃，帶領民眾從生活議題出發，讓台語融入日常，展現台語多樣風貌與應用。

台南市政府新聞稿指出，「起磅」指的是磅秤秤桿因重物而上揚的情境，也形容車輛或機械發動運行，引申為事物和活動開始及其他有趣意涵，這是台語的魅力，也希望台語文化隨著活動再度起磅，蓬勃發展。

今年台南台語月規劃開幕復古派對市集、智識學堂、市井潮語、行入台南舊光景、棒球哇咧獅等五大系列逾20場活動，帶出台語在台南的豐富生命力。

此外，今年適逢王育德100週年冥誕，市府文化局和國立成功大學台灣語文測驗中心等單位合作將舉辦「2024年紀念王育德博士國際研討會」，紀念王育德在台語領域的卓越貢獻。（編輯：郭諭儒）1130827

葉澤山
文博會概念展Lesson：D 辦桌作戲邀民眾開課台南議員籲訂天災發放便當準則 市府：納入檢討
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：