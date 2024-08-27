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飲料店遭控喝到蟑螂 業者道歉、北市衛生局稽查

2024/8/27 18:14
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）北市某連鎖飲料店被控產品中有蟑螂，業者聲明致歉，衛生局今天稽查後指出，現場沒看見異物或病媒，產品製程及原料保存也符合規定，但業者無法出示員工體檢資料，已要求改善。

有網友25日在臉書（Facebook）社團「爆料公社二社」發文表示，他當天下午在鶴茶樓中山晴光店購買茶凍飲料，竟然喝到「脆脆口感」，拆開封膜後發現杯子裡有數隻小蟑螂，令人作噁。

台北市衛生局指出，儘管業者公告停業至30日，但為了解現場作業環境，今天派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，結果未在原料及容器內發現異物或病媒，產品製程、使用原料及容器的來源、保存方式也符合規定。

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不過，衛生局表示，因業者未能出示員工體檢資料，已要求9月2日前改善完成，期屆複查若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條規定處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

鶴茶樓25日當晚在臉書粉絲專頁發文致歉指出，事發門市有定期消毒紀錄，但仍將針對每間分店進行更嚴密清潔程序與檢查，並加強防蟲措施及所有員工衛生培訓，避免類似事件再次發生。（編輯：戴光育）1130827

#台北市衛生局
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