福壽山農場園相更新 引進日本新品種蘋果水蜜桃苗木

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（中央社記者吳書緯台中27日電）福壽山農場近年啟動「園相更新」，自日本引進新品種蘋果與水蜜桃苗木，福壽山農場場長陳相寶表示，新樹苗皆已移入農場內的檢疫隔離溫室，明年3月將定植於新建矮化密植設施果園，最快將能在4年後採摘新果。

退輔會轄有3座高山農場，其中福壽山農場位於中央山脈與雪山群峰之間，農場自60多年前開始引進蘋果苗木，秋季蘋果結實纍纍是農場一大特色，蘋果、梨、桃等溫帶果樹也是福壽山農場的主力農產品，但隨著蘋果樹老化，場方近年開始進行「園相更新」。

陳相寶受訪指出，園相改善與更新除了先將原有蘋果園「缺株補植」外，場方新闢2公頃的果園，自日本引進9種新品種蘋果苗木、8種新品種水蜜桃苗木，總計140株新樹苗，目前已經移入至農場內的檢疫隔離溫室，明年3月定植於農場新建矮化密植設施果園內，而3月正是果樹發芽、發花的季節，最快4年後可在園內採摘新果。

各國自行培育的種苗都擁有關鍵技術，談起促成引進新品種至台灣的契機，陳相寶表示，退輔會去年由時任副主委姜振中率團，赴日本東北青森縣、岩手縣與福島縣考察交流，並與日本種苗商福島天香園簽訂合作備忘錄。

陳相寶說，在無植物品種權及日方管制出口限制前提下，得以引進蘋果與水蜜桃新品種來台，也是在農業交流上的「台日友好」。（編輯：林克倫）1130827