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彰化百果山喔熊遊憩區降至2歲童可用 9/1重啟

2024/8/28 10:30
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（中央社記者鄭維真彰化28日電）彰化縣員林市百果山風景區「喔熊遊憩區」5月封閉施工，減低溜滑梯彎曲度，增加安全防護，降低使用年齡規範至2到12歲，日前已完工通過安全檢驗，將於9月1日重新開放。

百果山風景區兒童遊戲區曾擁有全台最長磨石子溜滑梯，但安全設計不符遊具法規，去年5月由觀光署參山國家風景區管理處拆除重建，今年1月以「喔熊遊憩區」開放，搭建長約26公尺、約3層樓高管道式溜滑梯及2座長約11公尺磨石子溜滑梯。

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參山處長曹忠猷說，由於大量人潮使用，且許多民眾未遵守原本6至12歲使用年齡規定，出現安全疑慮並造成遊具損壞，因此5月封閉改善，同時將遊具降低使用年齡規範至2到12歲。

參山處表示，為提供遊客安全遊戲環境，專家建議改善2座彎道型式磨石子溜滑梯的滑道寬度及線型彎曲程度，優化後2歲幼童也能使用。另外，民眾反映管道式溜滑梯產生靜電問題也已改善。（編輯：李淑華）1130828

曹忠猷
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