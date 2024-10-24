北海岸仍有民宅與千噸土方待清 侯友宜允媒合資源

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（中央社記者高華謙新北24日電）北海岸4日遭颱風重創，議員指仍有長者住宅受淤泥所苦，三芝有數千噸土方沒清，市府5日也沒請國軍支援。市長侯友宜說，會引薦民間資源協助民宅，也會總動員，不讓一區孤單。

新北市議會今天進行市政總質詢。民進黨新北市議員鄭宇恩表示，三芝區遭颱風山陀兒重創，她有提醒公所若人力不足要向國軍申請兵力支援，結果公所10月4日申請國軍救災兵，市府卻決議北海案災後復原工作由環保局清潔隊與開口契約廠商處理，不申請兵力，這個決策是如何做的，難道想塑造中央袖手旁觀嗎。

侯友宜說，整個應變中心會做好人力機具調度，包括國軍支援等，當時國軍都在災害應變中心掌握狀況。

鄭宇恩並表示，這次三芝區災情慘重，10月10日國慶日搶災人員都在救災，卻被叫去區公所參加升旗典禮，不應增加搶災人員負擔。侯友宜回應，救災最重要，其他都是其次。

此外，鄭宇恩說，10月14日她跟三芝區長確認簡易自來水恢復狀況，區公所指已經全力進行，沒修復的住戶也有備用水源，但直接被居民打臉，指橫山里沒水可用，質疑區公所沒掌握災情狀況，報喜不報憂。

鄭宇恩表示，市府當時都在全力支援金山，但三芝、淡水山區連水車都沒有，必須用山區漫流的水洗東西，甚至一兩天都無水可用，各區指揮官不可以對外隱瞞，甚至到今天三芝還有數千噸、甚至萬噸的土方沒有清理，還有土石坍方到民宅中間。

鄭宇恩說，清理土方要請廠商處理，但目前已達契約容量，要擴充的話必須上簽，又要等一週，由此可見新北防災演練還要加強，希望市府與公所要加緊腳步。

侯友宜答詢，現在還在清土方，但山上施工空間不好做，會趕快做完，尤其市府短短兩天就清1000多公噸，已經把清潔隊員與機具都總動員，新北市防災能力可說是全國做最好，「我們會整體總動員，不會讓一個區孤單」。

民進黨新北市議員周雅玲也質詢，金山區有些民宅仍有淤泥待清，尤其許多是年長者或身體不便的居民住處，難以自行恢復家園，雖然她了解住宅屬私領域，市府無法進場協助，但為何市府沒整合平台資源，應在最快時間內予以協助。

侯友宜說，當然，一定要把平台引薦民間資源，趕快協助，區公所也會幫忙。（編輯：方沛清）1131024