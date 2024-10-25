迎接五月天 花蓮豐濱鄉月洞遊憩區搭船優惠5天

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）響應「五月天」花蓮開唱，花蓮豐濱鄉公所轄管知名景點「月洞遊憩區」，11月1日至5日推出2人同行1人免費方案，學生、孩童免費搭船。

位於豐濱鄉港口村石梯坪的月洞遊憩區，受0403地震及凱米颱風影響遊客減少，月洞遊憩區全區正常開放，豐濱鄉公所統計，入園人數較去年同期減少一半。

豐濱鄉長邱福順表示，感謝五月天「一路向東」公益演唱會，號召各地歌迷來到花蓮，為歡迎歌迷，自11月1日至5日月洞遊憩區乘船2人同行1人免費（不含免購票者），學生、孩童免費搭船，前100名購票者還可獲得限量後背包。

豐濱鄉公所指出，當地為一天然鐘乳石洞穴，洞中有積水成池大約5公尺，湖水隨月亮盈虧而漲落，稱作「月洞」，又名「月井」。遊客可搭乘專人操作小船進入參觀鐘乳石景觀，靠著手電筒燈光，聽解說人員一邊撐船、一邊詳細說明月洞是如何形成以及洞內生態環境。

月洞環境穩定，適合蝙蝠棲息，已知有東亞摺翅蝠、台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠等6種蝙蝠，冬季聚集近2千隻，夏季約有300至500隻。

至於豐濱鄉另一景點「親不知子海上古道遊憩區」，因0403地震後受損嚴重，玻璃棧道嚴重毀損待修復，目前暫時不開放。豐濱鄉公所指出，免費開放停車空間、廁所及觀海小公園，提供往返民眾休息及如廁需求。（編輯：孫承武）1131025