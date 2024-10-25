本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

迎接五月天 花蓮豐濱鄉月洞遊憩區搭船優惠5天

2024/10/25 13:36（10/25 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
響應樂團五月天花蓮開唱，花蓮縣豐濱鄉月洞遊憩區11月1日至5日期間，推出2人同行1人免費方案，學生、孩童免費搭船，前100名購票者，還可獲得限量後背包。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 113年10月25日
響應樂團五月天花蓮開唱，花蓮縣豐濱鄉月洞遊憩區11月1日至5日期間，推出2人同行1人免費方案，學生、孩童免費搭船，前100名購票者，還可獲得限量後背包。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 113年10月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）響應「五月天」花蓮開唱，花蓮豐濱鄉公所轄管知名景點「月洞遊憩區」，11月1日至5日推出2人同行1人免費方案，學生、孩童免費搭船。

位於豐濱鄉港口村石梯坪的月洞遊憩區，受0403地震及凱米颱風影響遊客減少，月洞遊憩區全區正常開放，豐濱鄉公所統計，入園人數較去年同期減少一半。

豐濱鄉長邱福順表示，感謝五月天「一路向東」公益演唱會，號召各地歌迷來到花蓮，為歡迎歌迷，自11月1日至5日月洞遊憩區乘船2人同行1人免費（不含免購票者），學生、孩童免費搭船，前100名購票者還可獲得限量後背包。

豐濱鄉公所指出，當地為一天然鐘乳石洞穴，洞中有積水成池大約5公尺，湖水隨月亮盈虧而漲落，稱作「月洞」，又名「月井」。遊客可搭乘專人操作小船進入參觀鐘乳石景觀，靠著手電筒燈光，聽解說人員一邊撐船、一邊詳細說明月洞是如何形成以及洞內生態環境。

月洞環境穩定，適合蝙蝠棲息，已知有東亞摺翅蝠、台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠等6種蝙蝠，冬季聚集近2千隻，夏季約有300至500隻。

至於豐濱鄉另一景點「親不知子海上古道遊憩區」，因0403地震後受損嚴重，玻璃棧道嚴重毀損待修復，目前暫時不開放。豐濱鄉公所指出，免費開放停車空間、廁所及觀海小公園，提供往返民眾休息及如廁需求。（編輯：孫承武）1131025

#五月天
#台灣
#豐濱
#花蓮縣
#邱福順
#豐濱鄉
#花蓮豐濱鄉公所
#0403地震
#凱米颱風
邱福順
花蓮第6所原民實驗學校 新社國小巴特虹岸揭牌花蓮Cepo'戰役147週年 族人回戰場遺址追思
0403地震
花蓮跳浪藝術節直面地震 0403震幅成主視覺MOS國際街頭塗鴉盛會 讓震後花蓮市老街區嘻哈起來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：