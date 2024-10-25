台南智慧水產加工中心114年完工 委外經營簽約

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市智慧水產加工及物流運籌中心2022年8月在將軍漁港動土，預定明年3月完工，市府已完成委外招商經營，並於今天簽約，未來將有助於提升台南市水產產業價值、安全與永續發展。

台南市智慧水產加工及物流運籌中心是台南市官方首座水產品區域冷鏈物流中心，將以營運移轉（OT）方式委由民間機構營運，經市府公告招商，由台南漁產運銷股份有限公司取得營運權。

在台南市長黃偉哲及漁業署副署長陳建佑見證下，市府農業局主任秘書吳威達和台南漁產運銷公司董事長葉哲維今天在永華市政中心簽約，期盼政府、民間公私協力，引進民間資金及專業能力，提升公共建設服務品質與經營效率。

黃偉哲表示，此物流運籌中心由漁業署及市府投入新台幣1億8800萬元興建，將有效調節台南主要養殖漁產產銷平衡、穩定價格及拓展市場通路，提升漁民收益，達成生產、加工及運銷三贏局面。

黃偉哲說，台南是農漁發展重鎮，虱目魚及台灣鯛產量全國數一數二，精進冷鏈物流設備及技術成為重中之重。智慧水產加工及物流運籌中心有助於產季調節，應付內外銷所需，保障漁民權益。

市府新聞稿指出，此物流運籌中心基地面積約1.72公頃，第一階段以1/4土地（4300平方公尺）作為智慧水產示範基地，主體建築2層共735坪，內部空間設置集貨包裝區、加工廠、冷凍倉庫等，委外年期20年，若營運績效良好得優先續約10年，也為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約1億元。

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台南漁產運銷公司表示，物流運籌中心建置符合HACCP及GHP廠房，提供集貨、分級、包裝、出貨、預冷、冷藏等功能，水產品年處理量達1000公噸，並運用集團加工廠和市府合作調節產銷，逐年增加漁產品外銷產量。

此外，台南漁產運銷公司將持續發展水產冷鏈保存技術與創新，配合政策執行台南大宗漁產品收購加工，調節產銷，穩定價格，以建立區域冷鏈發展典範為目標。（編輯：陳政偉）1131025