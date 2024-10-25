民眾指吃麵包咬到蟑螂 南投衛生局查出店家缺失

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）民眾指吃麵包咬到蟑螂，但店家解釋是塑膠玩具；南投縣政府衛生局今天稽查當事店家，查出作業區機具及地面不潔、食材未離地等多項缺失，命令28日前改善，複查不合格將開罰。

1名網友在社群網站Threads發文說，在南投某老牌麵包店買到「包餡」巧克力麵包，咬下去有脆脆感，才發覺有東西，隔天去店家反映，業者退費又塞好幾個麵包給他；原想「就這樣算了」，但店家之後再致電指是員工報復，塞在麵包內，還說是「塑膠玩具」。

這家位於竹山鎮的業者今天告訴中央社記者，這是10多天前的事，對消費者感到非常抱歉。

衛生局下午派員稽查後表示，為保障民眾飲食安全與消費權益，立即前往查核，逐項確認作業場所、食材及人員是否符合食品良好衛生規範準則。

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衛生局說，經查有員工未辦理食品從業人員健康檢查、作業區機具及地面不潔、食材未離地等缺失，已命業者改善，後續如果複查不合格，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，已責成南投縣糕餅商業同業公會轉知會員，加強作業場所環境衛生及病媒防治措施，進而規劃執行相關防治計畫，保障食品作業場所及營業環境中原料產品及人員、器材設備衛生。（編輯：李明宗）1131025