雲檢與草屯療養院合作 推居住型處遇戒癮治療

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（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）雲檢今天與衛生福利部草屯療養院簽合作意向書，推動「居住型處遇」戒癮治療，提供雲林縣嚴重毒癮者新治療選擇，入住草屯療養院經營的「藥癮治療性社區-茄荖山莊」戒毒。

台灣雲林地方檢察署檢察長戴文亮下午在雲檢與草屯療養院長藍祚鴻簽合作意向書後表示，「茄荖山莊」是第一個在醫療體系下成功設置的藥癮治療性社區，專業能力深獲衛福部肯定。

戴文亮說，目前雲林轄內缺乏「長期居住型戒癮治療機構」，與茄荖山莊研商建構的住宿型治療處遇模式，提供嚴重毒癮者新治療選擇。

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藍祚鴻表示，茄荖山莊強調完全戒除（abstinence）觀念，治療哲學在「全人的改變」，透過專業醫療團隊進行全人戒毒復健治療，讓收治對象學習壓力調適、情緒控制並增進社交適應能力，克服心理障礙與成癮思考模式，重拾健康身心，穩定回歸家庭生活。

藍祚鴻說，入住戒癮民眾只要支應伙食費用，治療、處置費由衛福部支應；以過去個案經驗，入住山莊超過3個月以上，戒癮成功率約7成；約8個月到1年可成功戒毒。（編輯：李明宗）1131025