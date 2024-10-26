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活化榮家土地 南市東區市地重劃歷史脈絡打造未來

2024/10/26 11:22
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（中央社記者張榮祥台南26日電）配合台南榮民之家遷建，南市府透過市地重劃辦理開發，總開發面積為5.9189公頃，開發完成後提供商業區2.5344公頃、住宅區0.4798公頃，以及公共設施用地2.9047公頃。

台南市政府今天新聞稿表示，位於東區的榮家成立至今已60餘年，照護機構使用空間不足且部分設施不符規定標準，實質環境亟待改善。配合整體都市發展，榮家搬遷後騰出「機35」機關用地已不適合原使用，結合用地整體規劃，計畫將投注更多都市規劃。

公共設施包含道路、廣場、停車場、公園及滯洪池，全案未來可結合鐵路地下化林森站、停車場立體化與多目標使用，納入商場、運動中心、戶政及區公所等單位進駐，提升周邊公共服務品質與生活機能，促進地區周邊發展。

依台南市地政局規劃，民國114年第1季配合工務局拆除工程完成後，接續進行重劃工程，預計117年上半年度完成開發區內各項道路、公園等建設。至於如何於市地重劃開發，提升市民居住品質同時，與保留原榮家歷史記憶、保護既有樹木、尊重環境生態間取得平衡，為未來需面對課題。

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外界關心的樹木保護，地政局開發工程科表示，已委託調查榮家內樹木約427棵，其中不乏榕樹、樟樹、台灣肖楠、蘭嶼羅漢松等稀有樹種。後續將依專業團隊調查評估結果建議，盡量將樹木以移植或保留方式留設於公共設施用地內。

重劃工程依「台南市都市計畫委員會第74次會議」審查決議，將榮家歷史記憶意象融入「公E8」公園用地辦理工程規劃設計，以「榮園錦簇」為主軸設計構想，留設草坪區，利用榮園鐘響交織過去與現在，使開發完成後繼續承載當地歷史階段過程與懷念情感，落實城市發展與歷史脈絡並存開發理念。（編輯：孫承武）1131026

#工務局
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