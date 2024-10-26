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冬山河水域遊憩有望開放 百名玩家下水預告喜訊

2024/10/26 14:59（10/26 15:21 更新）
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宜蘭縣冬山河水域遊憩活動若無外界其他意見，最快10月底公告開放。台灣開放水域聯盟經申請核准後，26日號召上百名水域玩家提前下水，對外宣布好消息。（台灣開放水域聯盟提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年10月26日
宜蘭縣冬山河水域遊憩活動若無外界其他意見，最快10月底公告開放。台灣開放水域聯盟經申請核准後，26日號召上百名水域玩家提前下水，對外宣布好消息。（台灣開放水域聯盟提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年10月26日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣冬山河水域遊憩活動若無外界其他意見，最快10月底公告開放。台灣開放水域聯盟經申請核准後，今天號召上百名水域玩家提前下水，對外宣布好消息，盼帶動地方發展。

歷經水域玩家及各界多年爭取，宜蘭縣政府在10月15日將「本縣冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」預告公告，刊登於縣府公報。刊登日起14天內，外界若對預告公告有任何建議，可向縣府陳述意見；若無其他不同建議，屆時正式公告。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，預告公告冬山河流域的水域遊憩活動範圍，包括冬山河主河道新舊寮溪匯流口至五結防潮閘門河段、安平坑排水、五股排水及平行排水等，上述水域範圍原則開放。

為顧及安全，工旅處指出，冬山河的五結防潮閘門前後100公尺及各匯入冬山河排水口方圓50公尺內，包含清水抽水站、五股排水、打那岸排水、林和源圳、十六份排水、砂港舊排水、砂港排水、珍珠1號抽水機、大員排水、珍珠2號抽水機等，禁止從事水域遊憩活動。

至於冬山河流域水域遊憩活動種類，工旅處表示，滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等全年禁止，其餘水域遊憩活動開放，上岸、下水位置應遵守相關法令、契約等規定。

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為迎接水域活動將開放，台灣開放水域聯盟今天上午號召上百名水域玩家以嘉年華形式，變裝提前在冬山河下水。這些玩家分別打扮成小魔女、灌籃高手及海賊王等知名動畫角色，吸引眾人目光。

台灣開放水域聯盟理事長李元治指出，其實民眾只要帶著通訊設備、穿戴好救生衣、繫腳繩等安全措施，就能在冬山河這片水域上自由安全地從事水上活動，相信未來會吸引更多遊客造訪，創造冬山河另類的水上經濟效應。（編輯：戴光育）1131026

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#宜蘭縣政府工商旅遊處
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