五月天花蓮公益演唱會 縣府安排接駁車疏運

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）樂團五月天將於11月2日、3日分別在花蓮玉里鎮、花蓮市東大門夜市廣場舉行公益演唱會，花蓮縣府在花蓮市區安排免費接駁車疏運人潮。

「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里及花蓮市登場。

演唱會期間，花蓮縣府進行周邊交通管制，玉里場11月2日下午2時起於玉里國小永昌分校運動場舉行，當天上午9時起至晚間8時進行周邊道路管制，若退場人潮溢出，將擴大管制範圍。

11月2日下午5時30分起、3日下午4時40分起連續2天在花蓮市東大門廣場登場，交管時間從中午12時維持至晚間10時30分，同樣採兩階段管制，退場視情況擴大管制範圍，避免人潮車流擁擠。

花蓮縣政府指出，為疏運人潮，協調客運業者加開花蓮轉運站到潔西艾美度假酒店的301路線公車，免費接駁歌迷，呼籲民眾多加利用，避免因交通壅塞影響活動體驗。

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花蓮縣府指出，從潔西艾美渡假酒店步行至東大門廣場只要15分鐘，沿途可經過市區商圈，可購買伴手禮、體驗在地小吃；演唱會活動不設置貴賓停車位及貴賓席，搭配中央自由行住房補助，盼能振興花蓮震後觀光經濟。

「一路向東」公益演唱會除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭Fran、BOOM！怪物星人、Ray黃霆睿等卡司。（編輯：謝雅竹）1131026