全民運開幕選手淋雨 周春米：備1萬件雨衣發給各隊

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）全民運動會昨晚大雨中開幕，選手淋雨、泡在積水中參與，有網友質疑縣府為何沒有雨備。屏東縣長周春米表示，有備1萬件雨衣，典禮場地原為水池抽乾，降雨一時難消化。

屏東縣政府打破以往運動賽事在田徑場舉辦開幕典禮傳統，將全民運開幕移師屏東縣民公園舉行，原盼藉工業風遺址地景，透過燈光及音樂加強表演效果；不過開幕全程有雨，選手雨中進場、表演者淋雨演出，部分場地積水至腳踝高度。

周春米今天在屏東縣寄養家庭感恩活動致詞時，提到全民運開幕，她說，昨天1萬3000人到屏東，太陽害羞躲起來，但風雨生信心，下雨與積水對運動員來說是考驗及磨練，謝謝大家體諒，有不周處會檢討改進，希望大家可以享受2024全民運大PARTY。

全民運雨中開幕引發部分民眾怨言，有網友質疑為何沒有雨備方案，周春米接受媒體聯訪表示，有準備1萬件雨衣，在英雄宴時分給各代表隊；另外，選擇縣民公園作開幕式場地，是縣立田徑場隔天要作為飛盤競賽場地，為維持競賽場地完整性，把開幕典禮移到縣民公園，是一個很大突破。

周春米說，舞台不是一般平地，是將水池抽乾規劃作表演，因此降雨後無法在短時間消化，造成困擾很不好意思，但運動員有挑戰精神，有不畏艱難精神，在開幕典禮風雨中，大家都把不畏風雨精神表達出來；大家做了充足準備，各表演團體卯足全力，總統賴清德與行政院長卓榮泰也從頭陪到最後。

周春米說，今天去看過運動員，不敢說他們都稱讚，也對他們不好意思，感謝22縣市代表隊支持，祝大家往後幾天比賽順利。（編輯：陳仁華）1131027