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全民運雨中開幕惹民怨 周春米發文道「歹勢」

2024/10/27 09:30（10/27 09:51 更新）
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全民運動會26日在大雨中開幕，場地屏東縣民公園多處積水，選手踏水進場，表演者也在雨中登台。中央社記者黃郁菁攝 113年10月27日
全民運動會26日在大雨中開幕，場地屏東縣民公園多處積水，選手踏水進場，表演者也在雨中登台。中央社記者黃郁菁攝 113年10月27日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）全民運動會昨晚大雨中開幕，場地屏東縣民公園多處積水，選手雨中進場，無雨備方案惹民怨。屏東縣長周春米社群網路發文表示「真正歹勢」，對是否如期辦理天人交戰。

全民運開幕典禮昨天傍晚5時許登場遇大雨，縣府準備1萬件輕便雨衣發送，不過沒有其他雨備方案。選手踏水進場、表演者雨中登台，貴賓席的總統賴清德、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、教育部長鄭英耀等人也在雨中參與。

周春米昨夜臉書（Facebook）發文表示，「真正歹勢」，天公給了屏東最艱難的考驗，感謝大家無畏風雨，齊心完成全民運開幕。2024巴黎奧運在雨中開幕，2024屏東全民運也在雨中開幕，遇到了無法控制的大雨，但是風雨生信心。

周春米坦言，傍晚雨勢突如其來，開幕要不要繼續辦天人交戰，但大雨澆不熄熱情，表演者與導演不害怕，選手也想登台，教育部長、次長都不放棄，就堅持到底，感謝賴總統和卓榮泰陪22縣市代表隊在風雨中到最後。

雨中開幕引發部分民眾怨言，有網友留言回應，沒有雨備方案，選手淋雨若感冒如何比賽；有人反映，淋雨20分鐘才發雨衣，應在倉庫集結時就發，且典禮現場還要涉水通過；也有人說，考驗不怕，重點是怎麼做好準備通過考驗。

全民運10月26日至31日在屏東舉辦，運動項目多達33項，也創下歷年紀錄，屏東縣政府打破以往運動賽事在田徑場舉辦開幕典禮傳統，移師至縣民公園舉辦，縣府日前表示，縣民公園具工業風遺址的地景可透過燈光、音樂展現磅礡氣勢。（編輯：張銘坤）1131027

全民運動會26日在屏東縣民公園登場，開幕式遇大雨，亞運滑輪溜冰金牌得主李孟竹持聖火在雨中進場。中央社記者黃郁菁攝 113年10月27日
全民運動會26日在屏東縣民公園登場，開幕式遇大雨，亞運滑輪溜冰金牌得主李孟竹持聖火在雨中進場。中央社記者黃郁菁攝 113年10月27日
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