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義大世界跨年煙火秀 4大主題施放999秒

2024/10/28 13:27（10/28 13:56 更新）
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義大世界28日公布2025年跨年煙火首波資訊，999秒煙火分為「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」4大主題。（義大世界提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月28日
義大世界28日公布2025年跨年煙火首波資訊，999秒煙火分為「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」4大主題。（義大世界提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月28日
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）義大世界每年舉行跨年煙火秀，今天公布2025年跨年煙火首波資訊，999秒煙火分為「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」4大主題，更引進西班牙頂級煙火彈，震撼感倍增。

義大世界指出，「2025 紫耀義大，義享同樂」煙火秀將於2025年1月1日凌晨0時，施放999秒的跨年煙火。煙火秀共分為4大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」及「世界之舞」。

義大世界表示，今年特別引進西班牙頂級煙火彈，煙火的亮度和飽和度較高，色彩更加鮮豔亮麗，此次將利用頂級煙火彈重現經典環場煙火，並提升密度使震撼感倍增，滿足民眾對璀璨煙火的期待。

此外，還有義大世界最具特色的高空煙火巨幕，效果炫目華麗。至於今年煙火秀的活動主視覺，則以吉祥物為主，巨型「大義」、「唐基」齊聚義大世界，邀民眾齊聲倒數迎新年。

義大世界自2009年起舉辦跨年活動，連續16年施放大型煙火秀，今天公布2025年的跨年主視覺與煙火首波資訊。義大世界表示，煙火相關動畫與更多亮點將於12月陸續公開。

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為迎接跨年，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，12月31日入住雙人房一晚，包含翌日自助早餐及跨年夜特製晚餐，2天1夜專案價天悅新台幣1萬3800元起、皇家1萬6800元起，每增加1人只需加價3000元起，可升等至家庭房房型。

另外也有3天2夜煙火家庭房專案，天悅每房3萬元起，皇家每房3萬3000元起，專案含住宿期間4人份自助早餐與跨年夜特製晚餐。所有跨年住房專案凡於10月31日前完成預訂並付款者，皆可享有免收1成服務費。（編輯：張雅淨）1131028

#義大世界
#跨年煙火
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