桃園跨年晚會尚未找到舉辦場地 張善政：不會停辦

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市議員黃敬平今天說，桃園跨年晚會標案流標，外傳可能因為場地問題停辦。桃園市長張善政說，跨年晚會不會停辦；市府觀旅局說，不會選不出地點，場地問題積極檢討中。

國民黨籍桃園市議員黃敬平今天在桃園市議會質詢時表示，跨年晚會進入倒數籌備期，桃園市卻因承辦跨年晚會的公開招標、沒有廠商願意投標而流標，外傳今年可能因為場地問題停辦。

黃敬平說，桃園跨年晚會近年都在高鐵桃園站前廣場舉辦，但因為卡到明年台灣燈會主燈場地的場佈，得另覓地點，原本考慮改到桃園國際棒球場旁的世客博轉運站空地，但又會離五月天跨年演唱會太近。

黃敬平說，藝文園區12月22日以前的場租已全滿，跨年晚會的舞台搭設會來不及；機捷A17領航站旁的「陽光劇場」腹地太小，A20興南站旁的空地以及中壢中原文創園區也都有散場疏散人潮等交通問題。

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黃敬平質疑，桃園這麼大一個城市，竟然沒有一個可以辦跨年晚會的場地，呼籲市府準備的各項方案選項中，不應有「延辦」，更不應「停辦」；對此張善政表示，全力協助觀旅局解決問題，跨年晚會不會停辦。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟說，桃園現在建設旺盛，也都集中在航空城、中壢車站周邊，不會選不出地點，只是要選出好的地點較難；提供優質演唱會的目標不會改變，場地問題，目前北、南區場地都在積極檢討中。（編輯：張銘坤）1131107