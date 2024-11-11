高雄跨年第2波卡司 告五人、滅火器、麋先生開唱

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6時55分登場，高雄市政府目前已公布首波卡司盧廣仲、徐佳瑩，今天再公布第2波卡司，包括樂團告五人、滅火器和麋先生將開場接力演出。

高雄市政府公布夢時代跨年晚會第2波卡司，包括樂團告五人、滅火器和麋先生開場接力演出。市長陳其邁表示，從年初「大港開唱」到10月「Takao Rock 打狗祭」，歡迎樂迷到高雄繼續從年頭唱到年尾，嗨翻跨年夜。

高雄市政府發布新聞稿指出，告五人今年再度登上高雄跨年晚會舞台，準備用充滿歡樂的表演來回饋高雄觀眾。主辦單位表示，節目一開場就邀請深受樂迷喜愛的創作樂團表演，掀起跨年晚會高潮，並準備連續狂歡6小時。

從高雄學生樂團起步的滅火器，將在2025年迎來成軍25週年的重要時刻，除了一系列慶祝活動的籌備，團員們也開始在樂團表演以外，嘗試不同面向的工作，例如楊大正即將以舞台劇演員的身分和大家見面。

滅火器表示，跨年演出和音樂祭的演出形式非常不同，所以在舞台上會有不同於音樂祭的表演。為了要在跨年現場帶來驚喜，滅火器堅持不先爆雷任何內容，但保證絕對會用出人意料的熱烈表演，和觀眾一起迎接新年。

麋先生在盡心準備高雄跨年晚會內容的同時，也公布明年3月將在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動 CircUs」世界巡迴演唱會高雄場的好消息。從高雄跨年一路唱進高雄巨蛋。

高雄市政府表示，2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6時55分登場，目前已公布卡司盧廣仲、徐佳瑩，及樂團告五人、滅火器、麋先生等，後續還有更多彩蛋將陸續公開。（編輯：李淑華）1131111