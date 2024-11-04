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2025高雄跨年晚會首波卡司 盧廣仲與徐佳瑩開心獻唱

2024/11/4 13:35
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市政府今天公布2025年高雄跨年晚會首波卡司，包括金曲歌手徐佳瑩、盧廣仲等；市長陳其邁表示，將以最撼動人心的音樂力量，陪伴民眾一起告別2024年、迎接2025年。

在接獲今年的邀約時，徐佳瑩感覺分外開心，並用「有緣」來形容高雄。高雄市新聞局表示，徐佳瑩正在用心設計一連串「有趣、開心、感動」表演，準備在今年高雄跨年舞台上，陪伴所有人度過邁向2025年重要時刻。

盧廣仲則說，今年能夠再次回到高雄跨年演出非常興奮，因為高雄是最溫暖南方城市，高雄的好天氣、高雄人的熱情，讓人從來不會感受到絲毫冬天寒意，而跨年晚會地點所在的亞洲新灣區，也正好是他最熟悉、安心的地方。

盧廣仲還說，每次到高雄必排逛夜市行程，今年也安排提前1天彩排，希望工作結束後，可在高雄逛夜市；盧廣仲也預告，這次在高雄跨年舞台上，將帶著自己剛入手的新吉他，首度與觀眾見面。

2025年高雄跨年晚會將於12月31日晚間6時55分在夢時代登場。主辦單位透露，除了盧廣仲與徐佳瑩，今年高雄跨年晚會節目邀請藝人以跨界共演等不同形式內容，呈現令人耳目一新表演，接下來還有更多卡司將陸續公布。（編輯：陳仁華）1131104

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