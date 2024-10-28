台南鼓勵外送員用電動機車 秋冬加碼補助月租費

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市今年公告加碼補助外送員購買電動機車，並首創於空氣品質不良季節期間提供月租費補助，依接單數每月最高可達新台幣80 0元，盼以實際行動號召更多民眾加入減碳行列。

台南市政府環保局長許仁澤告訴中央社記者，台南市政府長期致力改善空氣品質，今年率先全國公告新購或換購電動機車補助方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，並在秋冬空污季節再投入150萬元補助月租費，鼓勵外送員使用電動機車。

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許仁澤表示，目前兩大外送平台在台市約有9000名外送員，其中約1450名使用電動機車，為鼓勵外送員加入減碳行列，113年機車汰舊換新補助外送員方案，申請條件由原先需符合前一年度需完成接單1000件條件，改為完成接單100件即可申請。

環保局提供資料指出，為加速秋冬空污季節空品改善，自今年10月1日至12月31日期間，針對外送員族群推出月租費補助，依最高接單數月份進行申請，每月最高補助800元，每輛最多可申請3個月，補助名額有限，相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網（http://lowpoll.tnepb.gov.tw）」。（編輯：李淑華）1131028