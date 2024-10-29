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南投逾400露營場僅12處合法 投入7百萬元輔導

2024/10/29 13:23（10/29 13:41 更新）
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南投縣政府11月9日將在國姓鄉成功廣場舉辦第2屆南投露營嘉年華，縣府祕書長洪瑞智（左）29日出席宣傳記者會，邀請民眾前來共襄盛舉。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年10月29日
南投縣政府11月9日將在國姓鄉成功廣場舉辦第2屆南投露營嘉年華，縣府祕書長洪瑞智（左）29日出席宣傳記者會，邀請民眾前來共襄盛舉。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年10月29日
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣400多處露營場，合法共12處，另有20多處通過土地容許使用，後續還有水土保持、申請建照、使照等階段，縣府今年編300萬元、中央補助400多萬元持續輔導合法化。

南投縣政府11月9日在國姓鄉成功廣場舉辦第2屆「南投露營嘉年華」，活動包含市集、露營環保講座、客家香茅皂與愛玉手作體驗、星光音樂會、寵物溝通體驗、尋寶遊戲、歌手黃妃演出等，現場也與露營用品品牌合作展示及銷售，並提供露營知識及搭帳諮詢。

根據交通部觀光署資料，南投縣合法露營場共12處。縣府今天對外宣傳，縣府秘書長洪瑞智出席表示，截至8月全縣有400多處露營區，為健全南投縣露營休閒產業，縣府今年編列新台幣300萬元，加上中央補助400多萬元，用以輔導業者轉型取得合法資格。

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洪瑞智說，縣府近期也宣布南投縣免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則，這項政策不僅簡化行政程序，更為合法露營區設立和發展創造有利條件，為露營產業注入新活力；另外，縣府除政策上積極與業者溝通協調及輔導合法，也舉辦露營嘉年華串聯在地觀光業。

洪瑞智說，今年南投露營嘉年華以「低碳領投，永續南投」為核心，規劃露營廢棄物回收環保講座，並推廣低碳旅遊；另外，預定10月29日至11月30日南投境內露營區住宿，憑預約證明上網登記，就可在活動當天領取限量環保隨身咖啡杯和國姓咖啡濾掛包。（編輯：李淑華）1131029

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