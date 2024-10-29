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衛福部金卓越社區選拔 金門古寧頭、榜林獲獎

2024/10/29 20:03（10/29 20:16 更新）
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民國113年度社區發展工作金卓越社區選拔結果揭曉，金門縣金寧鄉古寧頭社區獲績效組甲等獎、榜林社區獲服務創新獎，金門縣長陳福海（中）29日率先接見表達肯定。中央社記者吳玟嶸攝 113年10月29日
民國113年度社區發展工作金卓越社區選拔結果揭曉，金門縣金寧鄉古寧頭社區獲績效組甲等獎、榜林社區獲服務創新獎，金門縣長陳福海（中）29日率先接見表達肯定。中央社記者吳玟嶸攝 113年10月29日
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（中央社記者吳玟嶸金門29日電）衛福部金卓越社區選拔，金門古寧頭社區獲金卓越社區績效組甲等獎，榜林社區獲績效組服務與創新獎，縣長陳福海今天致贈2社區赴台接受表揚旅費紅包嘉勉。

民國113年度社區發展工作金卓越獎結果日前出爐，金門古寧頭、榜林社區獲評審肯定，將於11月4日在台北市中油大樓國光會議廳接受表揚，陳福海今天下午在縣長室致贈旅費紅包給2個社區。

陳福海說，期盼古寧頭及榜林社區秉持服務社區居民初衷，持續精進，奠定社區成為具可近性及可及性服務基礎，也鼓勵2個社區分享成功經驗，成為其他社區學習標的。

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縣府社會處發布新聞稿表示，「113年度社區發展工作金卓越社區選拔」8月初由衛福部專門委員黃淑惠率領鄭夙芬、黃盈豪、林春來等選拔委員抵金實地評選，古寧頭社區獲金卓越社區績效組甲等獎、榜林社區獲績效組服務與創新獎。

社會處也表示，民國111年2社區參加縣府「社區發展工作評鑑」獲甲等獎，進而代表金門縣參加衛生福利部金卓越社區選拔；2社區近年推動關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭防暴防治等福利社區化方案及計畫，也結合在地特色及相關網絡資源辦理各項創新作為，讓社區居民就近參與及學習，增進在地認同，強化社區凝聚力與向心力。（編輯：陳仁華）1131029

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