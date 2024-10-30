彰化鹿港全民運動館動土 預計115年底完工

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化鹿港全民運動館今天舉行動土典禮；縣府指出，運動館面積為1422坪，設有室內游泳池、羽球場、籃球場及全齡體能訓練場，滿足不同年齡層民眾需求，預計在民國115年底完工。

鹿港全民運動館上午在鹿港水資源回收中心對面，舉行動土典禮，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人出席。

王惠美致詞時說，鹿港全民運動館，融合地方文化與現代運動精神，採用象徵動感與力量的浪花藍白配色，建築外觀以白色立面呈現不規則波動，展現動態美感與生命力，而縣府將以最嚴格標準確保施工品質，期待提供給鄉親5星級的運動場館及親民的服務價格。

縣府指出，鹿港全民運動館建築面積約1422坪，設有6大核心運動設施，包括室內游泳池、羽球場、籃球場、體適能中心及全齡體能訓練場等，滿足不同年齡層與運動愛好的需求。

縣府說明，未來運動館的游泳池也會規劃公益時段，讓身心障礙者、高齡者、低收入戶及學校優先使用，預計民國115年底完工，未來將成為鹿港地區健康生活運動新地標。（編輯：李淑華）1131030