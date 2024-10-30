日本在台企業捐贈救護車 為澎湖緊急救護盡心力

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（中央社澎湖縣30日電）日本在台的SUN流通集團－田園小鎮，今天捐贈澎湖縣政府消防局一部配備精良的救護車，由縣長陳光復代表接受，將配發消防局第二大隊吉貝分隊緊急救護使用。

SUN流通集團－田園小鎮捐贈澎湖縣政府消防局1部救護車，由SUN流通集團董事長阿南孝司、台灣產經董事長笠島亨悅、台灣產健董事長近藤繁光、產流通總經理高橋正龍等人出席捐贈；澎湖縣長陳光復代表接受後並回贈感謝狀，感謝SUN流通集團的義舉，把愛心傳到澎湖，為偏鄉挹注精良的救護器材，提升緊急醫療救護能力，確保民眾生命安全。

陳光復表示，SUN流通集團發跡日本，深耕台灣近35年，帶給大家健康，推動公益不遺餘力，如同陽光（SUN）給人溫暖，克盡企業責任，2015年起陸續在全台灣中、南、東部縣市累積捐贈了10輛救護車。

陳光復說，設備先進、齊全的救護車，將有效改善澎湖縣急救服務，讓居民多一份安心，也期待此次的捐贈行動，能激發更多企業關注社會需求，成為善的循環。

澎湖消防局表示，SUN流通集團等所捐贈配備精良、總值新台幣365萬元的救護車，將配發消防局第二大隊吉貝分隊緊急救護使用。（編輯：李淑華）1131030