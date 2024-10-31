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颱風康芮來襲 南投逾4千戶停電台電積極搶修

2024/10/31 16:39（10/31 16:51 更新）
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颱風康芮來襲，南投縣一度有6349戶停電，經搶修31日下午仍有4705戶停電。台電南投區營業處表示，由於多處有樹木倒塌，人員只能步行挺進，清除障礙物後投入電力搶修。（台電南投區營業處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，南投縣一度有6349戶停電，經搶修31日下午仍有4705戶停電。台電南投區營業處表示，由於多處有樹木倒塌，人員只能步行挺進，清除障礙物後投入電力搶修。（台電南投區營業處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）颱風康芮來襲，南投縣一度有6349戶停電，經搶修仍有4705戶停電，台電表示，已準備人力、工程車輛、吊臂車、升空車及相關機具設備視風雨隨時出動修復，盼停電影響降到最低。

颱風康芮今天登陸台灣。台灣電力公司南投區營業處表示，颱風帶來風雨造成多處配電線路受損，停電情況集中仁愛鄉、魚池鄉等地區，因颱風影響而曾停電戶數達6349戶，目前仍有4705戶停電，主要原因為路樹受強風吹襲傾倒壓損電線，台電人員迅速投入搶修。

仁愛鄉風急雨驟，多處路樹傾倒壓到電線，由於倒樹造成搶修困難，台電人員只能步行挺進，台電南投區營業處表示，持續與南投縣政府加強聯繫，遇道路坍方、路樹傾倒即提出支援請求，道路搶通後立即進場搶修電力設備，加快復電速度，盼將停電影響降到最低。

南投區營業處表示，南投風雨強度下午持續增加，預計對偏遠地區如仁愛鄉等山區帶來強風大雨，由於暴風圈尚未脫離，停電狀況可能隨天氣變化而增加，特別提醒民眾注意防範強風吹落招牌或倒木引發停電，若見電線掉落或裸露請立即通報台電，切勿觸碰。（編輯：謝雅竹）1131031

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