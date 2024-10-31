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颱風康芮襲新北路樹倒 消防車、轎車、公車遭壓

2024/10/31 17:45（11/1 09:10 更新）
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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北31日電）颱風康芮侵襲，至下午5時，新北災情多是路樹傾倒。三峽消防分隊消防車支援緊急救援勤務時，遭傾倒路樹壓到，幸無傷亡。另外，三重客運行駛時，也在板橋遭路樹壓到。

颱風康芮登陸後，新北市各區分別有間歇性風雨，下午1時30分許，樹林區學成路與大成路交叉路口，某養生館前1棵路樹，疑似不敵強風傾倒，壓到1輛轎車。

消防局表示，據報後，三峽分隊與柑園分隊人車前往支援搶救。三峽消防分隊消防車到達現場後，也不慎遭傾倒路樹壓到，幸現場無人受傷。

樹林區公所應變中心據報，將路樹鋸斷移置路邊，被壓到轎車的駕駛自行脫困離開，不需消防送醫。

另外，1輛三重客運810路線公車下午3時許行經板橋區戶政事務所附近時，路樹突然傾倒壓到公車，車輛動彈不得。車上5名乘客並未受傷，由客運公司安排轉乘。

板橋區長陳奇正告訴中央社記者，大觀路二段親民公園1棵大榕樹，下午也傾倒，並壓到周邊停放的轎車。因為老榕樹龐大，區公所花了一番功夫才將傾倒的公園景觀樹移除。

板橋區郭姓民眾告訴中央社記者，她所居住的雙十廣場社區旁的1棵大樹，疑不堪強風而傾倒，樹冠面積龐大相當嚇人。陳奇正表示，大樹傾倒地點位於莊敬路，目前已處理完成。（編輯：方沛清）1131031

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