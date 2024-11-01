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基隆整夜狂風驟雨 多處土石崩落路樹倒塌

2024/11/1 13:21（11/1 14:16 更新）
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受颱風「康芮」影響，基隆市10月31日晚上風狂雨驟。基隆警方1日凌晨獲報，義一路有招牌掉落、影響交通，隨即派員先將招牌搬至路旁，並通知災害應變中心到場協助排除。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月1日
受颱風「康芮」影響，基隆市10月31日晚上風狂雨驟。基隆警方1日凌晨獲報，義一路有招牌掉落、影響交通，隨即派員先將招牌搬至路旁，並通知災害應變中心到場協助排除。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月1日
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（中央社記者沈如峰基隆1日電）受到颱風「康芮」影響，基隆市昨天晚上狂風驟雨，造成市區多處多處土石崩落、路樹傾倒，無法通行，基隆市政府相關單位已派員恢復環境。

基隆市昨晚到今天凌晨仍有強風大雨，除造成暖暖當地一處貨櫃場有多個貨櫃被強風吹倒外，中正區北寧路也有民宅屋頂加蓋的鐵皮遭強風掀起砸落下方民宅，百福國中校內也有老樹因不敵強風肆虐倒塌斷裂壓毀校園牆面等災情。

民進黨基隆市議員陳宜表示，昨晚壽山路中正公園往正信路體育場方向，有多處土石崩落、大樹傾倒無法通行。

基隆警方指出，今天凌晨接獲通報義一路有招牌掉落、影響交通，獲報後警方除先將招牌搬至路旁，並拉起警戒線示警，並通知災害應變中心派員到場協助排除。

此外，昨天深夜安樂區基金一路91號旁有路樹倒塌，一度橫臥於車道，導致基隆往萬里方向無法通行，經通知災害應變中心派遣人員到場協助清除完畢後，已恢復交通順暢。（編輯：戴光育）1131101

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