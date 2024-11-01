花蓮漁塭遭淹沒70萬尾魚跑光光 漁民嘆退休金泡湯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）颱風康芮挾帶大雨，花蓮玉里鎮昨天單日雨量超過600毫米，三民養殖區漁塭遭大水淹沒，70萬尾吳郭魚跑光光。61歲養殖戶林德億嘆，最後的退休金全部泡湯，要賣房賣地還貸款了。

林德億在三民區有20多甲魚塭，養魚30多年，他說，因養殖風險高，很多人都被嚇跑了，三民區只有他跟另一名養殖戶堅持下來，原本打算今年養完後就要退休，沒想到大自然對他開了大玩笑，遇到30年最慘的颱風。

林德億表示，今年4月分2批買進70萬尾吳郭魚苗，預計11月可長到1斤半，打算賣一賣後就退休，昨天一場颱風大雨，把30年的積蓄都沖走，留下大筆買魚苗、飼料的貸款，連養魚設備都全軍覆沒。

林德億無奈說，颱風前有做防颱準備，風雨期間也出門巡視，但昨天中午雨勢太大，「簡直是用倒的」，魚塭很快被填滿，根本來不及排水，分不出馬路跟魚塭。

林德億說，魚塭裡的魚應該流到秀姑巒溪，根本抓不回來，今天水位稍微退去，很多人到路面跟水溝抓魚，看得很心酸。

林德億想到接下來的生活，他說「不敢再養魚了」打算賣房子、賣地還貸款，跟著妻子領老人年金簡單過日子，直呼大自然的力量太可怕了。

花蓮縣府農業處統計，截至昨天為止，花蓮養殖業損失逾新台幣1800萬元，還在持續查估中，將全力為漁民爭取救助。（編輯：郭諭儒）1131101