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離婚婦遭性侵獨力養4子女 彰縣府列中低收入戶協助

2024/11/3 11:41
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化一名40歲婦人離婚後獨力撫養2名兒子，又遭移工性侵生下雙胞胎女兒，婦人因負債失業求助民代；彰縣府社會處指出，已將婦人一家列為中低收入戶，持續關懷提供協助。

民進黨彰化縣議員賴清美昨天在臉書（Facebook）發文，指一名40歲婦人向她求助，而婦人在離婚後，獨自撫養念高中及國中兒子，去年婦人又被移工性侵，懷孕生下雙胞胎女兒。

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賴清美說，婦人遭性侵案子仍在訴訟中，犯案移工已出境，而婦人失業又負債，她特別前往婦人住處探視，勸她為孩子著想不要做傻事，也盼相關單位伸出援手。

彰化縣政府社會處今天發布新聞稿說明，婦人及子女已列冊為中低收入戶，每月可領育兒津貼、兒少生活津貼等，總計約有新台幣2萬2000元，婦人家人也會提供協助；目前縣府已為婦人連結法律扶助資源提供專業協助，並將提供心理諮商服務給予情緒支持，與家屬一同陪伴度過難關，後續將持續關懷及協助。（編輯：陳仁華）1131103

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