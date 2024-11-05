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颱風康芮攪局 全民運閉幕延至11/10

2024/11/5 12:59
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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）受颱風康芮干擾，原訂10月31日結束的全民運動會調整賽期；唯一未完成的定向越野項目，延至11月10日辦理，閉幕式也將在同天下午於屏東縣政府大禮堂辦理。

今年全民運由屏東縣政府主辦，受颱風影響，部分賽事提前，32項目已完賽。定向越野項目因場地因素，延至11月10日上午於龍磐公園辦理，同天辦理閉幕式。

屏東縣長周春米表示，衷心感謝所有參與選手、裁判、工作人員以及與會者，本屆賽事期間雖歷經康芮擾台，但選手仍堅持不懈地完成所有賽事，展現不畏風雨的運動員精神，綻放屬於自己的榮光，邀請大家參加閉幕典禮。

屏東縣政府體育發展中心新聞稿表示，為確保選手權益及競賽安全，除了定向越野因場地無法提前辦理，全民運32項賽事已於10月30日前完成。全民運籌備會授權由籌備處辦理延賽事宜，颱風過境後，籌備處於11月1日邀集定向越野競賽審查委員及裁判長至場地龍磐公園會勘，委員同意於10日上午9時30分，於原比賽地點進行。

體發中心指出，定向越野尚有中距離接力賽未完賽，包括男子組、女子組各15個縣市代表隊、每隊3人，共計90名選手，賽程預計上午11時結束，大會將接續完成各縣市成績總排名計算。2024年全民運閉幕典禮，將於同日下午3時30分，在屏東縣政府大禮堂登場。（編輯：郭諭儒）1131105

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