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司馬庫斯路斷 竹縣府啟動新光國小線上實體混合教學

2024/11/5 15:21（11/5 15:46 更新）
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颱風康芮中斷司馬庫斯部落對外聯絡道路，造成新光國小司馬庫斯分班師生無法返回部落，透過啟動線上和實體混合教學，讓學習不中斷。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月5日
颱風康芮中斷司馬庫斯部落對外聯絡道路，造成新光國小司馬庫斯分班師生無法返回部落，透過啟動線上和實體混合教學，讓學習不中斷。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）颱風康芮中斷司馬庫斯部落對外聯絡道路，造成新光國小司馬庫斯分班師生無法返回部落。竹縣府今天說，透過啟動線上和實體混合教學，讓學習不中斷。

新竹縣政府今天透過文字表示，新光國小司馬庫斯分班原本有7名教師、25名學生，受颱風康芮豪雨強風波及，至今有11名師生無法回學校上課，這幾天由2名留在部落教師協同5名教師為19名學生進行實體與線上混合教學。

縣府指出，透過新光國小校本部規劃教學場所和設備，透過留宿本校5名教師與留守部落的2名教師共同進行線上、實體混合課程，以此突破學習場域限制，也加速司馬庫斯分班正常教學的腳步，盼學生得到獲得好的學習品質。

縣府說，教育局也透過校方聯絡未返校學生的家長，協助學生行動載具及網路需求，以確保學習品質。

縣長楊文科說，將持續協助司馬庫斯部落對外聯絡道路修繕，在此期間新光國小和司馬庫司分班則展開雙軌教學，確保學生教育不中斷。（編輯：李淑華）1131105

楊文科
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