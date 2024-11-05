疑校方疏失致5高中漏報學科競賽 侯友宜：追究責任

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）新北市議員呂家愷質疑校方行政疏失，致學生無法報名全國高中學科能力競賽區賽；市長侯友宜責成教育局追究相關責任。教育局表示，經統計，共5校、55名學生受影響。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨籍議員呂家愷表示，接獲家長陳情，不知是系統當機或學校行政疏失，有12名學生未能完成報名，準備了1年，卻因此無法參賽，希望能補救，讓學生還有機會參賽。

侯友宜表示，學生權益絕對不能受損，若不是學生疏失，而是學校疏失，必須亡羊補牢，如何補救才是重點；同時，他也責成教育局了解原因，到底是誰的疏失，應追究相關責任。

教育局長張明文表示，明年相關的配套措施會在簡章明定，今年針對學生補參賽證明，可記錄在學習歷程檔案，讓家長、學生心安。

教育局表示，今年承辦新北區複賽，可報名對象含基隆、金門、連江及大陸地區台商學校等，須秉持公正原則，以維護所有參與者參賽權益，從9月26日發文學校到10月17日報名截止，各校報名時間足夠且充裕。

教育局表示，基於公平考量，未完成報名學校一律不予受理補行報名，大學端也已完成考試出題、試卷封包及材料準備作業，無法再行受理補行報名作業。

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教育局表示，經統計，共有北大高中、石碇高中、徐匯高中、裕德高中、淡江高中等5校未於期限內完成報名作業，估計受影響人數約55人。由於影響學生權益重大，教育局將針對學校因行政疏失致未完成報名，追究相關人員行政責任。

教育局表示，將另提供參賽證明供學生學習歷程檔案使用，並請學校公開表揚，以資鼓勵其努力與表現，並要求學校後續輔導參與其他相關競賽。（編輯：李淑華）1131105