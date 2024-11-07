竹市大湳雅公園設施遭塗鴉 警逮2人環保局將開罰

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市警察局今天表示，大湳雅公園附近台電變電箱及公共設施日前遭人塗鴉，影響市容，已鎖定2名違序人並通知到案說明，將依違反廢棄物清理法函環保局依法裁罰。

新竹市警察局第一分局今天透過文字指出，竹市北區大湳雅公園附近的台電變電箱及公共設施被人塗鴉，影響市容景觀，獲報後立即啟動調查，也同步調閱監視器，循線鎖定2名違序人。

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警方表示，這2人是在10月11日徒步到大湳雅公園，並在變電箱以麥克筆塗鴉，警方以衣著特徵找到2人並通知到案說明，塗鴉行為已嚴重破壞市容美觀，且造成市府及台電財損，已函請環保局依違反廢棄物清理法開罰，將處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

警方表示，優質的市容環境需要共同守護，不應任意塗鴨及破壞，對於破壞市容行為將嚴正執法不寬貸，以遏止歪風，呼籲民眾發揮公德心、愛惜公物，切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1131107