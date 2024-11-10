高市百年古蹟原愛國婦人會館 化身在地創生展演基地

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市文化局將百年古蹟「原愛國婦人會館」活化利用，打造成在地創生展演基地，今天舉辦開幕茶會，希望原愛國婦人會館未來結合各式展演活動，成為高雄新的打卡遊賞景點。

高雄市文化局與范特喜微創文化公司攜手合作，將原愛國婦人會館這棟超過百年歷史的古蹟打造成在地創生展演基地，今天舉辦開幕茶會。

文化局副局長簡美玲出席表示，近年文化局在活化古蹟空間策略上一直求新求變，此次與范特喜團隊合作活化原愛國婦人會館，以既創新又在地的全新視角賦予古蹟新生命，相當令人期待。

簡美玲說，原愛國婦人會館位在哈瑪星地區，負有串連周邊文化場域的重任，未來很多好看、好玩、好逛的都會在此處發生，希望大家能多來愛國婦人會館遊賞。

范特喜微創文化公司董事長歐仲軒表示，他就是在地哈瑪星人，希望透過范特喜在台灣各地創生的經驗，藉由愛國婦人會館來帶出哈瑪星的新視野。哈瑪星是很有歷史古韻的地方，一處處文資場域或老屋，就像神秘星球吸引大家探索。

歐仲軒說，原愛國婦人會館適合在地社群來此參與集會，因此1樓將規劃為「哈瑪星社區書店」，除了不定期推出相關主題展覽，同時進駐日式古董選物品牌「古貨先生」企劃選品單元，建構出與古蹟相呼應的居家生活，歡迎民眾選購。

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高雄市文化局表示，11月開幕月共舉辦6場活動，分別於11月10日下午、11月16日上午及11月24日下午舉行，陸續由哈瑪星在地建築師許家彰、古蹟修復建築師林世超等人與民眾暢談哈瑪星人文歷史。

此外，也將與高雄市立圖書館南鼓山分館共同推出「哈瑪星社區書店」，展示與哈瑪星在地人文歷史及女性勞動等相關書籍。詳情可至臉書（Facebook）「哈瑪星系X高雄原愛國婦人會館」或Instagram（IG）「@hamasen.fantasy」查詢。（編輯：李淑華）1131110