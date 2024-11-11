基隆中山高中午餐驚見針頭 疑為豬隻疫苗針具

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市中山高中團膳午餐主菜梅干扣肉8日驚見2公分針頭，疑為豬隻疫苗針具，教育處今天啟動稽查後，要求團膳廠商暫停使用這間製造商供應的豬肉角。

中山高中8日的團膳午餐主菜梅干扣肉，有學生發現1根針頭插入豬肉角，消息經學生間流傳。教育處昨天得知後，今天凌晨4時許聯合台北市政府政風、產發、動保、衛生等相關單位前往內湖區團膳廠商士福美食股份有限公司稽查，現場有3項環境衛生方面缺失，已要求限期改善，再由台北市衛生局複查。

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基隆市政府教育處表示，梅干扣肉使用CAS豬肉，製造廠商為嘉一香食品股份有限公司屏東廠，今天稽查後，已告知團膳廠商即日起暫停使用嘉一香CAS豬肉角，改以其他品牌或品項供應，後續市府也會將訪廠與稽查結果通報農業部等相關單位，移請製造廠商所在屏東縣政府查察。

教育處指出，市府已責成學校依約對團膳廠商計最高點罰則，校方現正召開午餐供應會議決定罰則。對於中山高中遲未通報市府，教育處也將對校方予以行政懲處。（編輯：戴光育）1131111