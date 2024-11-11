基隆營養午餐藏針頭 北市稽查團膳業者揪衛生缺失

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）基隆市中山高中學生日前在營養午餐中發現針頭，台北市衛生局今天前往此團膳公司稽查，推測針頭是養豬戶施打預防針時殘留在豬隻體內，但現場發現果蠅出沒等缺失，已要求改善。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天透過媒體群組表示，基隆市中山高中學生日前在營養午餐的肉品中發現針頭，由於此校午餐是台北市的團膳業者供應，所以衛生局今天會同基隆市政府人員至現場稽查。

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林冠蓁指出，經與業者了解，針頭應是上游廠商施打預防針時不慎扭斷在豬隻體內，另依據進貨單據，肉品原料是來自於嘉一香食品公司屏東廠，已通知屏東縣衛生局前往稽查。

林冠蓁說，今天同步針對現場人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，發現配膳區推車不潔、果蠅出沒、牆面不潔等衛生缺失，已開立限期改善通知單，期屆將前往複查，若仍不符規定將依違反食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬元到2億元。（編輯：蕭博文）1131111