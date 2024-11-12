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北市推廣餐飲衛生分級 西門、公館170家店獲認證

2024/11/12 12:29（11/12 13:16 更新）
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台北市衛生局12日舉辦餐飲衛生管理分級商圈成果發表會，由局長黃建華（中）頒獎給新通過認證、取得優或良標章的業者。中央社記者陳昱婷攝 113年11月12日
台北市衛生局12日舉辦餐飲衛生管理分級商圈成果發表會，由局長黃建華（中）頒獎給新通過認證、取得優或良標章的業者。中央社記者陳昱婷攝 113年11月12日
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）盼守護民眾外食安全，台北市衛生局今年將餐飲分級制度推廣至西門及公館商圈，共170家、約94%業者通過評核，取得象徵具備衛生自主管理能力的優或良標章。

台北市衛生局自民國104年起推動「餐飲衛生管理分級評核認證」制度，陸續依台北市食品安全自治條例公告要求15類別餐飲業者參與，同時鼓勵非公告類別的商圈主動申請認證。

衛生局今天舉行餐飲分級商圈成果發表會，宣布繼永康及新北投商圈去年參與餐飲分級後，今年再擴大納入西門及台大公館商圈，新增170家業者取得「優」或「良」標章，通過認證率約94%。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁接受媒體聯訪表示，針對新參與餐飲分級制度的業者，衛生局會先派專家到現場輔導，再由另一組專家依據食品良好衛生規範準則進行評核，若通過即給予標章。

林冠蓁指出，標章效期為2年，屆期會重新評核，若未通過將廢止標章，在效期內發生食物中毒案件或有遷址等狀況也會廢止標章，評核結果會公布在「台北市食藥粧網路地圖」網站上，讓民眾隨時掌握食安查核的動態資訊。

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台北市衛生局長黃建華致詞表示，台北市是觀光美食之都，無論是道地巷弄美食還是特色異國料理應有盡有，為了讓民眾吃得安心，衛生局持續推廣餐飲分級制度，並即時追蹤評核屆期標章。

黃建華說，標章上不僅有中、英、日、韓4國語言標註，讓國內外觀光客都可以在消費時參考，今年還製作西門及公館商圈專屬美食地圖，歡迎民眾到「慢步台北好食趣」Instagram帳號上取用，同時參加抽獎。（編輯：蕭博文）1131112

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林冠蓁
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